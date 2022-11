Az Atlanti-óceánba torkolló Bidasoa folyó természetes határt képez Spanyolország és Franciaország között egy szakaszon. A folyó torkolatától nem messze azonban található egy aprócska, lakatlan földdarab, a Fácán-sziget, mely félévente országot vált.

A különös tulajdoni viszony még a harmincéves háború (1618-1648) idejéből eredeztethető, mely ezen a szigeten ért véget egy békekötéssel egybekötött házassággal a két királyság uralkodócsaládja között. Ekkor dőlt el, hogy hathavonta más országhoz kerül a terület: 1660 óta február 1. és július 31. között Spanyolországé a Fácán-sziget, az év többi napján pedig Franciaországé.

Ilyen viszonyok mellett persze nem is nagyon lehet hasznosítani a szigetet. Nem is él ott senki, de még látogatókat is csak nagy ritkán engednek be oda, leginkább csak akkor, amikor félévente megejtik a két ország emberei az átadás-átvételi ceremóniát. Előttük azonban még kertészek is partra szállnak, hogy az ünnepélyre rendbe szedjék a területet. Rajtuk kívül egyedül a haditengerészetnek akad dolga a szigettel, hiszen azt őrizni is kell.