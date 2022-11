David Irvine nem dobja ki vagy töri össze a kiégett villanykörtéket. A férfi egyfajta gömb alakú vászonként használva őket fest rájuk különféle mintákat, így díszként is használhatóak az egykori fényforrások. Alakjuknál fogva tökéletesek karácsonyi dísznek, de felfűzve, egymás mellé rakva is jól mutatnak mintától függően

A bejegyzés megtekintése az Instagramon David Irvine (@thegnarledbranch) által megosztott bejegyzés

A mintázatok között a tradicionálistól kezdve vannak szándékosan giccses, de a popkultúrát, mémeket felelevenítő darabok is. Webshopjában a legfrissebb karácsonyi mintázatú darabok 21-23 ezer forintba is kerülhetnek, és itt nem egy csomag, csak egyetlen izzóról van szó! Termékeit ennek ellenére viszik, mint a cukrot: a mindent, többek között régi hanglemezeket is lefestő művész eddig összesen 4234 sikeres eladáson van túl, melynek jelentős részét a villanykörték teszik ki.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon David Irvine (@thegnarledbranch) által megosztott bejegyzés