November végén zárult volna Ázsia első, árverésen elkelt T. rex csontvázának aukciója, a Shen névre keresztelt őshüllőcsontváz azonban egy ideig nem fog még gazdára találni. Felmerült ugyanis, hogy a Christie’s aukciósház által kínált maradványok nem igaziak, ami azért nem túl jó dolog, ha valaki akár 25 millió dollárt, átszámítva 10 milliárd forintot is kicsengetne a dinóért.

Néhány szakértő azonban elgondolkodtatta az aukciósház vezetőit, ugyanis észrevételeik szerint túl sok ponton egyezik Shen és egy korábban elkelt T. rex csontváza, Stan. A hasonlóságok leginkább a teljesen egyedinek számító koponyán tűntek fel a geológusoknak.

Az olyan dinócsontvázak, mint Shen vagy éppen Stan, sosem teljesek. A korábban árrekordot döntő Stan például 190 eredeti csonttal rendelkezett, miközben egy T. rex testében 300-380 is lehetett. Ilyen esetekben a hiányzó darabokat replikákkal pótolják, ez bevett folyamat. Shen esetében azonban már a Christie’s eredeti leírása szerint is csak 79 eredeti csont volt, de ezzel együtt azt írták, hogy a csontváz 54 százaléka eredeti. Akárhogy is számoljuk, nem jön itt ki a matek.

Az aukciósház reagált, és egy ideig most biztosan nem fog elkelni Shen: az ősmaradványokat egy múzeumnak kölcsönadják, ahol kiállítják, amíg utánajárnak a részleteknek.