Az ezredforduló utáni években Magyarországot meghódították a mobiltelefonok, évről évre egyre több embernek lett valamilyen készüléke, mely háttérbe szorította az utcai telefonfülkéket és az otthoni vonalas telefonokat. A mobilok évről évre fejlődtek: színes kijelző, kamera és alapszintű internet minimum volt a korszak legjobb modelljein.

A funkció mellett a dizájn és a forma is fontos volt, és ha kicsit visszatekintünk a korszakba, gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy nem létezett rossz ötlet abban az időben – vagy legalábbis a gyártók nem akarták elfogadni. A kinyitható telefonok valóban sikeresek voltak, még ma is velünk élnek.

A Nokia volt a korszak egyik sikeres gyártója, de voltak olyan összevissza tekerhető, forgatható, furcsábbnál furcsább készülékei a finn márkának is, melyeket nem is értünk, hogyan adhattak ki. Ezekből hoztunk most nektek ötöt.