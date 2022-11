“Védd az életedet és a stílusodat” – ez a mottója az Amplla nevű cégnek, mely olyan poroltókat készít, melyek újradefiniálják az ezekről az eszközökről alkotott eddigi elképzeléseinket. Nem kell feltétlenül pirosnak és hosszúkás alakúnak lenniük, ahogy az a képeken is látszik.

Tervezője egy építész, Premysl Kokes, aki első kézből tudja, mire is lehet egy embernek szüksége a lángok ölelésében, ugyanis átélt már egy tűzesetet. Alkotása egy óriási kormánykerékre, illetve egy pajzsra hasonlít, de mindkét verziót ugyanúgy kell használni: az alkarra erősítve magunk elé tartva az eszközt, mint Amerika Kapitány a pajzsát.

A kettő közül a teljesen sima felületű darab az, melyet jobban személyre lehet szabni. A kezeléshez szükséges minden elem a burkolat mögött található, nincs zavaróan kilógó plomba vagy tűzoltócső, a por egy lyukon, előre távozik. A külső rész, melyet jelenleg 18-féle külső színnel, illetve anyaggal és mintázattal lehet személyre szabni, ráadásul a hőtől is véd.

Így lehet akár fali dísz is az egyébként vékony poroltóból, melynek átmérője 80 mm. A két eszköz, tehát a kormány és a pajzs alakú is 4-4 kg port tartalmaz, melyet 15 másodperc alatt lő ki magából a rendszer. A stílusos biztonságnak ára is van: 575, illetve 777 euróba kerülnek az Amplla termékei.