A 98 méteres SLS rakéta (Space Launch System) legénység nélkül indult 3 hetes küldetésére. A rakétáról kilövés után másfél órával leválik az Orion űrhajó, amely elhagyja a Föld körüli pályát és 25 napos útja csúcspontján alig 100 kilométerre megközelíti a Hold felszínét. Hold körüli tesztrepülést hajt végre, majd várhatóan december 11-én visszatér a Földre. Ezt követi majd az Artemis II, az Orion első emberes űrrepülési küldetése.

De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen annyi érdekes dolog van az Artemis első fázisa körül, amiről jó, ha tudsz, hiszen ez az emberiség újabb mérföldköve, amelyet elért az űrutazásban.

1. A NASA Artemis-missziójának célja, hogy ismét amerikai űrhajósokat juttasson a Holdra közel 50 év után először. Az első kísérlet a holdra szállásra (Apollo-11), amely egyben az első sikeres holdra szállás is volt, 1969. július 20-án teljesült, amikor Neil Armstrong és Buzz Aldrin sima leszállást teljesítettek a Mare Tranquillitatison (Nyugalom Tengerén), a Hold innenső oldalának egyik lávasíkságán.

2. Az új holdprogram olyan partnereket vonultatott fel, mint Elon Musk SpaceX vállalata, valamint az európai, kanadai és japán űrügynökségek, hogy végül hosszú távon működtethető bázist hozzanak létre ugródeszkaként, a még ambiciózusabb Mars-utazásokhoz.

3. Az Orion űrhajó messzebb megy a Földtől, mint eddig minden más űrjármű, amely valaha embereket szállított. Az SLS rakéta löketét és a Hold tömegvonzását kihasználva (tudjátok, olyasmi, mint amit az Armageddon filmben csináltak) az Orion 450 ezer kilométer távolságra kerül bolygónktól. A Föld és a Hold távolsága 384 400 km, szóval ennél jóval messzebb megy az Orion. A manőver közben lesz egy olyan pont, amikor mindössze 100 kilométerre lesz a Hold felszínétől. Ezután eltávolodik az égitesttől, mintegy 40 ezer kilométerre. Az Orion messzebbre fog menni, mint az Apollo 13 legénysége 1970-ben, akik a egy meghibásodás miatt módosított röppályán tértek vissza a Földre (többször kellett begyújtaniuk a rakétákat, mint azt tervezték).

4. Az Orion közel egy hónapot tölt az űrben, és a NASA az űrhajó határait fogja feszegetni, hogy mindenre fel tudjanak készülni a következő misszión, amikor már emberek is lesznek a fedélzeten.

5. Az SLS a valaha épített legerősebb rakéta, amely eddig még soha nem hagyta el a Földet. A rakéta összmagassága 98 méter, üzemanyagtartálya 2,7 millió literes, amelyben folyékony hidrogén és folyékony oxigén felel a motorok hajtásárért. Maximális sebességgel az SLS 9,7 kilométert tesz meg másodpercenként! Emberi léptékben számolva ez annyit tesz, hogy a New York – San Francisco távot 7 perc alatt teljesítené (az USA egyik partjától a másikig). De az is beszédes szám, hogy a Föld bolygót 66 perc alatt kerülné meg.

6. Valaki azért mégiscsak van az Orionon, ha nem is hús-vér emberi lény, ugyanis Alexa, az Amazon vállalat mesterséges asszisztense helyet kapott a fedélzeten. Egyelőre csak tesztelik, hogy bírja-e a rendszer az űrutazást. Akkor lesz nagyobb haszna, amikor már igazi űrhajósok is lesznek a fedélzeten. A speciális rendszer arra szolgál majd, hogy az űrhajósoknak kevésbé kellejen a földi irányításra támaszkodni, és könnyebben meg tudjanak oldani olyan feladatokat, amelyek a mélyűr feltérképezését szolgálják.

7. Az Orion az első olyan űrhajó, amely jelentős mennyiségű napenergiát használ ahhoz, hogy biztosítsa a hajó víz-, oxigén- és áramellátását. Korábban ilyenre nem volt példa. Ezt négy napelempanel biztosítja majd. Az Európai Űrügynökség által kifejlesztett napelemes rendszer teljesítménye elegendő lenne ahhoz, hogy két átlagos méretű európai ház áramszükségletét biztosítsa, jelentette ki az ESA.

8. Snoopy kutya is a fedélzeten lesz egy plüssfigura formájában. Szinte hagyomány már a NASA-nál, hogy a világszerte híres Peanuts-képregényekből ismert játékfigurákat helyeznek el űrjárműveikbe. Ez nem pusztán egy aranyos gesztus, de ezek a plüssök “nulla gravitációs jelzőként” is funkcionálnak. Snoopy olyan sárga űrruhát visel, amilyet a következő Artemis-misszió űrhajósai is fognak.

9. A NASA lehetővé tette, hogy bárkinek a neve és üzenete kikerüljön a világűrbe. A misszió kezdete előtt egy weboldalon keresztül lehetett leadni a neveket és üzeneteket, amelyeket egy adathordozóra másoltak, majd elhelyezték az Orion űrhajóban. Összesen 3,4 millió üzenet kapott helyet a hajón, amelyet még 30 ezer, a misszión dolgozó alkalmazott nevével egészítettek ki. Ezt a 30 ezer nevet mikrocsipekre gravírozva helyezték el. Ezzel a gesztussal fejezte ki háláját a NASA azok felé, akik idejüket és energiájukat nem kímélve dolgoztak a projekt megvalósításában.

10. Az Orion 10 darab miniűrszondát is szállít, amelyeknek külön küldetésük van. Legtöbbjük a Hold felszínét fogja vizsgálni, de egy egy aszteroidához indul, napvitorla segítségével. Két év alatt éri el a célpontot, és amikor 100-120 kilométeres távolságra megközelíti az aszteroidát, készít egy 20 megapixeles felbontású fotó, amelyet visszaküld a Földre.

+1. A Helga, Zohar és Moonik névre keresztelt próbababák is helyet kaptak az Orionon. A feladatuk az, hogy 5600 érzékelőjük segítségével a gyorsulás, rezgések, sugárzás mértékéről és milyenségéről gyűjtsenek információt. Zohar egy új típusú sugárzás elleni védőmellényt visel, amelyet így élesben is tudnak tesztelni.

+2. Amikor közeledik a Földhöz, az Orionnak először meg kell szabadulni a kiszolgálóegységtől, hogy az utazóegység akkumulátorai lemerüljenek, nehogy gondot okozzanak légkörbe érkezéskor. A Földre való visszatérés 122 ezer méteres magasságnál kezdődik és pokolian gyors lesz. 39 500 km/órás sebességgel csapódik majd a légkörbe és a gravitációs erő kilencszeresének megfelelő lassulást produkál. Ekkor az Orion külső burkának hőmérséklete eléri a 2800 Celsius-fokot. Csak összehasonlításképpen: az az űrhajó, amely visszahozza a Nemzetközi Űrállomás legénységét a Földre, 3G-vel lassul. Mielőtt becsapódik a leszállóegység a Csendes-óceánba, ledobja a hővédőpajzsot, kipattannak az ernyők, és a nemrég még a hangsebesség 32-szeresével zuhanó Orion nullára lassul.

A kilövés pillanata: