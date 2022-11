2013 óta megingathatatlan volt a YouTube élén Felix Arvid Ulf Kjellberg, a videómegosztón ismert nevén PewDiePie. A svéd férfi videojátékos témájú videóival alapozta meg mindmáig kitartó sikerét, és kilenc éve ő volt a legtöbb feliratkozóval rendelkező olyan YouTube-csatorna, melyet nem egy nagy márka birtokol.

2019-ig az abszolút elsőség is az övé volt, ám akkor egy indiai zenecsatorna hirtelen növekedésnek indult és lenyomta a svéd videóst. Azóta PewDiePie visszaesett az abszolút negyedik helyre, de aligha bánta ezt több mint százmillió feliratkozóval a háta mögött.

Most azonban eljött az a pillanat, hogy valaki olyan is megelőzze őt, aki hozzá hasonlóan szintén a maga sikerének kovácsa. Ő Jimmy Donaldson, alias MrBeast, aki minden egyes videójában őrületes mennyiségű pénzzel dobálózik – ezt szó szerint is vehetjük, mivel legtöbbször konkrétan pénzt vagy értéktárgyakat oszt ki mindenféle furcsa kihívás keretein belül embereknek. Mindez meg is éri neki, mert sokkal több bevétele van a nézettségekből és egyéb reklámmegállapodásokból, mint amennyit a videókban szétoszt.

MrBeast és PewDiePie a 111 millió feletti feliratkozószámhoz együtt érkeztek meg: a frissen csúcsra törő videós hónapok óta felzárkózóban volt, és azzal, hogy PewDiePie az eddigi napi gyakoriság helyett már ritkábban tesz közzé videókat, garantált volt, hogy beáll a fordulat. Erre végül november 14-én került sor.