Tavaly fű alatt új szintre emelte a telefonos fotózást a Leica, amikor bemutatta a Leitz Phone 1-et. A készülék különlegessége az volt, hogy ugyan “csak” 20 megapixeles volt a kamerája, de a hozzá tartozó fényérzékelő szenzor a mobilok között rekordméretűnek számító 1 colos volt.

Ezt fejelte meg újra a japán Softbank cég a külön márkanéven futó mobilcsalád új tagjával. A Leitz Phone 2 már 47,2 megapixeles felbontást tud, ami azért már minden szempontból jónak mondható, ráadásul még mindig ott van mellette a rekorder szenzor. Hogy a képfeldolgozás villámgyors legyen, frissítették a processzort is, egy Qualcomm Snapdragon SM8450-es hajtja a mobilt. Szelfikamerája sem gyenge, ott 12,6 megapixeles képeken nézhetünk farkasszemet magunkkal.

A telefon hátulja kidomborodik, ezért külön lencsevédő is jár a készülékhez, mellyel védeni lehet többek között az ultraszéles látószögű lencsét is a karcolásoktól, mely 19 mm-es látószögnek felel meg a fényképezőgépeknél. A fejlesztők több új funkcióval is előrukkoltak a tavalyi évhez képest, büszkék például arra a beállítási csomagra, mellyel az aranyórákban, a naplemente előtti és napfelkelte utáni órákban készült fotókból lehet kihozni a legtöbbet.

A 6,6 colos kijelzőjű készülék 512 GB-os memóriával, 12 GB RAM-mal kizárólag Japánban lesz elérhető átszámítva bő 600 ezer forintért.