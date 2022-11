A vezeték nélküli fülhallgató világában éles verseny zajlik a vásárlókért. Manapság már nem elég a kinézettel vagy épp a hangminőséggel kitűnni, ezekben erős a mezőny, ehelyett az egyéb tényezőkre összpontosít néhány gyártó.

Így tett az Audio-Technica is, akik újdonságukat, az ATH-TWX9 névvel ellátott fülhallgatót öntisztító technológiával látták el. A digitális zajszűrővel felszerelt, egyhuzamban akár hat óra zenehallgatásra is alkalmas apróság töltés közben UV-fényes kezelést is kap a tokjában, mely sterilizálja az eszközt. A gyártó közleménye szerint a kezelés 99 százalékos hatékonysággal pusztítja el az E. colit és a bakteriográf vírusokat, de az agyhártyagyulladástól kezdve az ételmérgezésig számos gondot okozó Staphylococcus aureus baktériumok 90 százalékát is elpusztítja.

Lehet persze a negatívumokat keresni, hogy csak 90 százalékos a hatékonyság, de azt el kell ismerni, hogy ez az érték jobb, mint a legtöbbünk zsebében lévő fülhallgatók esetében. A fekete-bronz színben kapható fülhallgatót 299 dollárért (118 ezer forintért) kínálják az Egyesült Államokban, európai elérhetőségéről egyelőre nincsenek információk.