A Forma-1-ben összegyűjtött tudás és tapasztalat előbb-utóbb leszivárog a hétköznapi közlekedésbe is. Az innovációkkal leggyakrabban az autókban találkozhattunk, de ez a Red Bull esetében nem is jöhet szóba, mivel értelemszerűen ők nem autógyártók.

Az energiaitalos csapat azonban így is egy járműhöz adta a nevét: megjelent ugyanis a hivatalos Red Bull Racing elektromos roller, mely az RBS#01 nevet viseli. A kétkerekűt ugyanazok a mérnökök alkották meg, akik a Red Bull Forma-1-es autóiért is felelősek, és olyan anyagokat is használtak, amit Max Verstappen és Sergio Pérez autóinál is: szinten minden főbb elem karbonszálas műanyagból készült, értelemszerűen leszámítva a gumikat, melyek alumíniumötvözetből készült felnikre kerültek, illetve a belső alkatrészeket. Az egész jármű legkülönlegesebb része a kormányrúd, mely a kerék fölött elkanyarodik és az első tengely bal oldalába csatlakozik be.

A kompozitanyag nemcsak jól néz ki, de könnyebbé is teszi a szerkezetet, mely így 23 kilót nyom. A hajtásról 750 W-os motor gondoskodik, melynek csúcsnyomatéka 80 Nm, a roller pedig akár 45 km/órával is hasíthat. Nyélgázon persze nem biztos, hogy kibír 60 kilométert a teli akkumulátor, melyet 5 óra alatt lehet feltölteni. Kiemelte még a Red Bull, hogy a roller meg is tud állni, ha kell: erről négydugattyús hidraulikus tárcsafékek gondoskodnak.

Mindezért 6 ezer dollárt (2,4 millió forintot) kér a Red Bull, de a megrendelőknek jövő nyárig kell várni az F1-es rollerre.