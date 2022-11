Az élet számos területén hasznosíthatóak már a drónok. Köztük van az ételszállítás is, Amerikában már több városban is kísérleteztek ilyesmivel, de olyan még nem volt, hogy maga a drón lett volna az étel – legalábbis eddig. A svájci EPFL kutatóintézet azonban előrukkolt most egy ilyennel.

Céljuk alapvetően egy olyan drón megalkotása lett volna, ami bajba került embereket segítene ki étellel addig, amíg ki nem mentik őket például egy hegyről vagy épp a tengerről, ahol hánykolódnak. A hagyományos ételszállító drónokat ezekben az esetekben azonban nem mindig lehet bevetni, ugyanis alacsony hatótávjuk problémát jelent.

A kutatók azonban arra jutottak, hogy ha fix szárnyú, repülőkhöz és nem kopterekhez hasonlító szerkezetekkel dolgoznak, már javulhat a helyzet. Ráadásul a szárnyakat rögtön csinálhatnák kajából is, így növelhetnék a szállítás hatékonyságát: a jelenlegi kereskedelmi modellek ugyanis csak a saját tömegük 10-30 százalékát képesek szállítani.

Nem mindegy azonban, hogy a szárnyak milyen ételből készülnek: a szerkezetnek könnyűnek és röpképesnek kell maradnia. Némi kísérletezés után rájöttek arra, hogy a puffasztott rizs ideális szárnyalapanyag lehet: a boltban kapható henger alakú csomag szeleteiből egy lézeres vágógéppel hatszögeket vágtak ki, az elemeket ehető zselatinnal összeragasztották, műanyagba csomagolták őket, hogy védve legyenek a külső elemektől, és kész is lett a drón ehető része.

Az elkészült modell szárnyfesztávolsága nem egészen 68 cm, és a tesztek során 36 km/órás sebességgel repült. Saját tömegének 50 százaléka ehető, sőt, egy extra tartályban akár 80 ml vizet is tud szállítani a bajbajutottaknak. A szárnyak ebben a kivitelben 300 kilokalóriányi energiát tartalmaznak, ami egy reggelinek megfelelő mennyiség. Van ebben tehát potenciál bőven, a továbbiakban a kutatócsoport azon fog dolgozni, hogy a drón még több részét ehetővé tegyék, és javítsák a tápanyagtartalmat is.