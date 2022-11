Idén júliusban, amikor megjelentek a 2021-es rádiós lejátszási toplisták, kiderült, hogy a magyar rádióállomások által játszott zeneszámok és a magyarok igazi zenei ízlése csak nagyon minimálisan fedi egymást, magyarán más szól, mint amit hallgatnánk.

Akkor azt ígérték, hogy készül egy kimutatás a Spotify és a YouTube hallgatottsági adatai kapcsán is, melyek ebből a szempontból sokkal mérvadóbbak. Ez most meg is érkezett: az NMHH szerint a magyarok kedvenc előadója a YouTube-on G.w.M volt, akinek videóit 2021-ben 93,5 milliószor nézték meg az internetezők, a rádiók ugyanezen időszakban azonban csupán 79-szer szerkesztették műsorba, amivel a rádiós toplistán a 3770. helyet sikerült elérnie. A toplista dobogójára rajta kívül Burai (75,7 millió megtekintés) és T. Danny (64,6 millió megtekintés) került fel, akiket L.L. Junior és Majka követett.

A zeneszámok közül a legnépszerűbb Nemazalány és Sofi-nak az Üres Szívek dala volt, amit 19 millióan láttak az év során, de Azahriah és Desh-nek a Mind1-e és Tóth Andi Néztek-e is 15 millió feletti megtekintést produkált. A rádiók ezek közül a Mind1-et játszották legtöbbször, 127 rádión összesen 1937-szer.

A Spotify-on a magyarok által legtöbbet hallgatott húsz magyar előadó közül az első helyen Azahriah és DESH áll 12,2 millió streammel, őt a rádiókból is jól ismert Follow The Flow követi 6 millió lejátszással, majd Bruno X Space 5,5 millióval. Negyedik helyen a Bagossy Brothers Company, míg az ötödiken ALEE áll – fűzték hozzá.

A rádiókban toronymagasan vezető Rúzsa Magdolna a Spotify-os 200-as toplistára egyetlen számmal került fel, amelyet a Halott Pénzzel adott elő (Szeretni, akit nem lehet). Ezzel a szerzeménnyel éppen átlépte a milliós lejátszást.

A rádiós lista első 20 helyén végző előadók közül Ákos, Kowalsky Meg A Vega, Magna Cum Laude, Honeybeast, Margaret Island, Hooligans, Berkes Olivér, Caramel, Bon Bon, Kállay Saunders András, New Level Empire, Soulwave, Zséda vagy Zanzibár, a Spotify-on és a YouTube-on minimális sikereket értek el – áll a közleményben.