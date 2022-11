Sokunk napjának egyik legnehezebb pontja a reggeli ébredés. Én például nagyon nehezen ébredek fel reggelente, hiába állítok több ébresztőt is mindenféle ébresztő hatásúnak gondolt hanggal. Ennek leginkább a párom nem örül, aki sajnos kisebb sokkot kap a korai órákban. Persze vannak, akik fel tudnak ébredni a saját ébresztőjükre, de alapvetően óriási problémát jelent számunkra az, hogy hangra kelünk: stresszesebbek leszünk tőle a nap során, hosszú távon nem teszünk jót ezzel egészségünknek.

Itt jöhet képbe egy kaliforniain startup eszköze, a SilentWakeUp, a csendes ébresztő, mely egy 5*3*1 centis kis kütyü, amit a testünkre kell ragasztani. Ehhez adnak 7-szer használható hipoallergén szilikon tappancsokat is, ezek segítségével kell a felkarra vagy a mellkasra felhelyezni az apróságot.

Az eszközt egy telefonos alkalmazással össze kell csak párosítani, ahol be kell állítani az ébresztési időpontot, a kütyü pedig az ébredés előtt tíz perccel elkezdi rázni a viselőjét – nem árammal, vibrációval. Összesen 200 rezgést tartalmaz egy ébresztőprogram, melynek intenzitása egyre nő a beállított időponthoz közeledve, de ezt is be lehet állítani. Az apróság két gombelemmel működik, melyek három hónapig bírják a szuflát. Lemerülésük esetén nem kell tartani az ébresztés kimaradásától, mert az applikáció időben jelez az elemcsere esedékességéről.

85 dollárért, átszámítva kb. 33 ezer forintért kínálják jelenleg az eszközt, mely csak azt a személyt ébreszti fel így, aki valóban fel akar időben kelni, a partner pedig aludhat tovább békésén. Az alkotók szerint napközben is lehetnek olyan szituációk, amikor a ruha alá feltéve használható a kütyü, például ha egy feladatra, vagy meetingre szeretnénk figyelmeztetni magunkat hang nélkül.