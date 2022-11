Palmer Luckey nevét sokan áldhatják videójátékos körökben, ugyanis ő alapította a világ egyik legnépszerűbb VR-szemüvegeket gyártó cégét, az Oculust. A férfi azonban nemcsak ezzel foglalkozik, hanem fegyvereket is tervez, sőt, készít is: új cége, az Anduril több tendert is megnyert az elmúlt években, melyeket az amerikai hadsereg írt ki különböző felszerelések leszállítására.

Luckey most életének két legfontosabb termékét kombinálta, az eredmény pedig olyasvalami, amit leginkább egy, a Fűrészhez hasonló kaliberű horrorfilmben tudnék elképzelni. Egy modern VR-szettre ugyanis három robbanótöltetet szerelt, melyek akkor aktiválódnak, amikor a játékos meghal a játékban. A rudacskák gyors és hatékony munkát végeznek a gamer fejének eltüntetését illetően, ugyanis konkrétan a homlok felett találhatóak meg a pusztító erőt rejtő apróságok.

Az elborult ötlet nem egyedül Luckey fejéből pattant ki, a gyilkos VR-szemüveget ugyanis egy Japánban népszerű anime-játék, a Sword Art Online adta, ami pont egy ilyen történetet dolgoz fel: adott egy headset, melyről csak utólag derül ki, hogy nem lehet levenni az emberek fejéről. Csak úgy lehet szabadulni a játék csapdájából, ha a játékosok végigjátsszák a százszintes kihívást folyamatosan harcolva, számtalan lehetőséggel a játékbeli és ezzel egy időben a valós halálra, melyet a szett úgy hajt végre, hogy “megmikrózza” az agyat.