Gondolkoztál már azon, hogy egy perc alatt mennyit tapsolsz, vagy mennyit tapsol egy átlagos ember? Ha nem, most segítek: én megszámoltam, és kicsit lelkesebbre véve a tempót 60 másodperc alatt 210-szer ütöttem össze a tenyereimet. Nem volt ebben megállás, és azért már eléggé vártam a perc végét, ugyanis igencsak megterhelő ez a kéznek és a bőrnek.

El sem tudom képzelni, mit éreznek azok, akik ennek a 3-5-szörösére is képesek kezeikkel. Vannak ugyanis ilyen elvetemült emberek, akik rámentek arra, hogy ők legyenek a Föld leggyorsabban tapsoló emberei. Egy ideig Kent “Toast” French volt köztük a legjobb, aki egy perc alatt 721 tenyérérintéssel volt Guinness-rekorder. Érdemes figyelni a technikáját az alábbi videóban.

Látta ezt a videót Dalton Meyer is még gyerekkorában, és az általános iskolás korban lévő fiú elhatározta, hogy egy nap ő lesz a rekorder. Hosszú évekig gyakorolta és tökéletesítette saját technikáját, mire eljutott odáig, ahol úgy érezte, készen áll a rekorddöntésre. Nem volt ezzel egyedül: többen is a csúcsra törtek, az aktuális ellenfél pedig, akit le kellett győznie, ez a kissrác, Seven Wade volt 1080 tapssal.

Dalton Meyer végül 20 éves korában állította be az új Guinness-rekordot idén márciusban: 1140-szer értek össze tenyerei egy perc alatt. Ez másodpercenként pontosan 19-et jelent, azaz körülbelül 5 századmásodpercenként tapsolt egyet.

Embert próbáló teljesítmény ez, látszik is az új csúcstartó arcán, hogy nem volt egyszerű a feladat. Stílszerűen egy virtuális nagy tapssal tisztelgünk előtte: 👏