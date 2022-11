Különös módját választotta haszongépjárművei reklámozására a Volkswagen Norvégiában. A márka megpróbálta egy irodai székbe zsúfolni mindazt a tudást, amire az utakat járó négykerekűi is képesek, az eredmény pedig valami olyasvalami lett, amit jómagam is szívesen kipróbálnék.

Mérnökök egy csoportja hosszas tervezés után valóban elkészített egy olyan bútordarabot, melyben helyet foglalva valóban úgy érezheti magát az ember, mintha autóban ülne. A szék formája a becsatolható biztonsági övvel együtt a sofőrülést idézi, a kartámasz alatt fényszórók és irányjelzők találhatóak.

Maga a szék képes önállóan mozogni is: a lábaknál található pedálokkal lehet szabályozni a villanymotor működését, melyek akár 20 km/órára is gyorsíthatják az egyedi irodabútort. Egy töltéssel 12 kilométert tud megtenni a szék, ez még a legnagyobb irodaházakban is biztosan elegendő érték.

Jobb kéznél több kapcsoló is található, még duda és ülésfűtés is került a szerkezetbe, míg bal oldalon egy érintőképernyőn választhatja ki a dolgozó, milyen zene szóljon, míg eljut egyik meetingről a másikra. A potenciális munkaeszközök, például a laptop vagy egyéb iratok közben a háttámla erre kialakított rekeszében utazhatnak. A biztonságos irodai közlekedésről és az ütközések elkerüléséről 360 fokos érzékelőrendszer gondoskodik, de van itt tolatókamera is, melynek képe az érintőképernyőn jelenik meg.

Valahol nagyon beteg és őrült dolog ez az egész, másrészt azonban imádom és ki is próbálnám. Nekem erre aligha lesz lehetőségem, viszont azon szerencsés norvégoknak igen, akik követik a márkát a közösségi felületeken, ugyanis idővel ott tesznek majd közzé információkat arról, hol lehet egy karikát menni a Volkswagen-irodaszékkel.

Nézd meg, hogyan készült a szék: