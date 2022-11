Elvitték a történelmi, 2,04 milliárd dolláros (818 milliárd forint) lottónyereményt az Egyesült Államokban a Powerball keddi sorsolásán – számolt be az MTI a szerencsejáték honlapján megjelenő közleményről. 40 sorsolás óta halmozódott a nyeremény, ugyanis nem volt telitalálatos szelvény az Egyesült Államok 45 tagállamában, a főváros Washington DC-ben, Puerto Ricóban és az Amerikai Virgin-szigeteken játszható játékban.

Most azonban örülhet egy szerencsés kaliforniai, akinek személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra: választhat, hogy egy összegben kap 997,6 millió dollárt, azaz a fődíj mindössze 49 százalékát, vagy a teljes összeget éves részletekben 29 év alatt. Bevett szokás ez az amerikai lottóknál, nemrég a szintén óriási nyereményekkel kecsegtető Mega Millionsnál is hasonlóról számoltunk be:

Annak az esélye, hogy valaki mind a hat számot – 10, 33, 41, 47, 56 és 10 – eltalálja, 1 a 292,2 millióhoz volt. Ebből a szempontból nézve nagyobb eséllyel lehet ötösünk a magyar lottón, ugyanis ott 1:43,94 millió a telitalálat valószínűsége.

A legutóbbi nyereményrekordot 2016-ban állították fel, amikor egy-egy Kaliforniában, Floridában és Tennessee-ben feladott szelvény tulajdonosai bruttó 1,59 milliárd dolláron osztozhattak. A mostani csúcs értelemszerűen Guinness-rekord is, melyet egyhamar nemigen fognak megdönteni.

A magyar lottótörténelemben a valaha volt legnagyobb nyeremény kb. 6,43 milliárd forint, egész pontosan 6 431 516 010 Ft volt. Ez az összeg 2020. 13. hetében talált gazdára, akkor egy 13 éve fennálló magyar rekordot utasított maga mögé és emelte a virtuális lécet közel 1,4 milliárd forinttal. Azt aligha kell leírni, hogy ez az összeg jelentősen elmarad a friss világrekordtól, de az azért megdöbbentő, hogy a különbség forintba átszámolva több mint 127-szeres!

Az amerikai lottónyertes gyakorlatilag Magyarország második leggazdagabb embere lehetne akkor is, ha a jelentősen megsarcolt, egy összegű pénzfelvételt választaná: ekkor forintban 398 milliárd ütné a markát.