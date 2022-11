A nagy gyorsétteremláncok szinte egymással versenyeznek azon is, ki tud előrukkolni hamarabb egy új, izgalmas szendviccsel vagy fogással, melyet feltehet a menüjére az alapdarabok mellé. Valamilyen módon persze ki is kell tűnnie ezeknek a fogásoknak, ez általában egy különleges összetevő, vagy éppen a látvány.

Nem egyszerű a helyzet azonban, ha az alapanyag szimplán csirkehús. Ezzel is lehet ugyan játszani, ropogós bundába csomagolva, szép zsemlébe téve a sült hússzeletet, de ilyet már láttunk, ennél nagyobbak lehetnek az igények. Érezhette ezt a brit McDonald’s is, amikor előjöttek a McCrispy nevű csibeburgerükkel, ezért egy extra nyereményjátékot is indítottak a szendvics bemutatásával egy időben.

McDonalds will be raffling off an official gaming chair.

The chair comes with a fries holder, two dip holders, a drink holder, a napkin holder, and burger heat zone. pic.twitter.com/OkU2Jp2v0h

