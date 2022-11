Idén is megrendezték a World Cheese Awardst, ahol a világ legjobb sajtjait értékelik. 42 ország 4434 sajtja vett részt a megmérettetésen, melyet eredetileg Kijevben akartak megrendezni, ám az orosz-ukrán háború miatt a walesi Newport városa lett a házigazda.

Ekkora mennyiségű sajtot összevetni nem könnyű feladat, még akkor sem, ha 250 fős a nemzetközi zsűrigárda. Hasonlóan a tavalyi lebonyolításhoz, első körben ezúttal is csoportokba rendezték a sajtokat, melyet csak a zsűri pár tagja kóstolt, szagolt és vetett össze – mindezt vakon, hogy az elfogultság lehetőségét kizárják. Így született meg 98 csoportgyőztes, akik automatikusan megkapták a legjobb elismerést, a Super Goldot. Köztük van az Etyeki Kecskesajt Manufaktúra Etyeki Éji Sudár nevű sajtja is, a négy induló magyar termékből ez végzett a legelőkelőbb helyen.

A következő körben a 98 továbbjutót 16-ra szűkítették. Ide már nem került be a magyar sajt, de így is szép az elért eredmény. A fináléban a döntést a szuperzsűrire bízták, melynek tagjait teljesen átvilágították, így nem merülhetett fel az, hogy bármelyiküknek is haszna származott volna valamelyik sajt győzelméből. Ők egyszerre kóstolták meg egyesével a finálés finomságokat, majd pontozótáblákkal értékelték azokat, 1-től 10-ig.

A fenti képen látható győztes sajt, a svájci Le Gruyère AOP surchoix 103 pontot kapott a maximális 160-ból. A bírák szerint ez egy igazán előkelő, kézzel készült tehéntejből készült sajt, mely szabályosan elolvad az ember nyelvén, közben pedig gyógynövényes, gyümölcsös jegyekkel rendelkezik. “Egy sajt rengeteg ízzel és bukéval” – fogalmaztak. A második helyre 98 ponttal egy olasz gorgonzola futott be, míg a harmadik helyen három sajt is osztozott 94-94 ponttal. Szoros volt tehát a megmérettetés, a legjobb 16-ba 81 ponttal lehetett bekerülni.