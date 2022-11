A tetoválásokra művészi alkotásként is tekinthetünk, melyeket az tesz igazán egyedivé, hogy mindig benne van viselője személyisége: jó esetben beleszól a kinézetébe, a dizájnba. A legjobbak hihetetlenül is látványosak tudnak lenni, de mindez csak addig tart – legalábbis tartott eddig -, amíg a vászonként szolgáló alany él.

Pár éve azonban egy cég arra szakosodott, hogy megmentse ezeket az alkotásokat. A Cleveland-i Save My Ink Forever alapítói italozás közben vetették fel a sikeresnek bizonyuló üzleti tervet, melyet elsőre csak poénra vettek az eredetileg temetkezési vállalkozókként dolgozó férfiak. Belegondoltak azonban abba, hogy a tetkók sokat jelenthetnek az elhunytak családtagjai számára, így rövidesen elsajátították a bőr leszedéséhez szükséges technikát, az üzlet pedig beindult.

“Ez egy másik lehetőséget ad a családnak: ahelyett, hogy csak a hamvak legyenek velük, szeretteik egy valódi darabja lehet velük. Ezek művészeti alkotások, hihetetlen tetoválások vannak” – mondta korábban Kyle Sherwood, az egyik alapító.

A Save My Ink Forever saját állítása szerint az egyetlen cég a világon, akik ilyesmivel foglalkoznak. A technológiai részletekről nem beszélnek, de egy-egy ilyen művelet akár 3-4 hónapig is eltarthat, ha komplexebb tetkóra kapnak megbízást. Magát a bőrt nem ők vágják le a holttestekről, hanem USA-szerte a hullaházi dolgozók, miután megnézték a cég videós útmutatóját, hogyan is kell ezt csinálni. Ezt követően a “nyersanyag” Clevelandbe utazik, a munka végeztével pedig az eredményt átadják a családnak, akiknek onnantól kezdve semmilyen gondja nincs a maradványokkal, nincs utólagos extra kezelés vagy gondozás.

A vállalat 2018-ban nagyjából 100 tetoválást mentett meg az utókornak technológiájával, de az még bőven a kezdeti időszak volt. Azóta vélhetően növekedett ez a szám, ugyanis csak ezt követően lettek ország-, illetve világszerte ismertek lenni.