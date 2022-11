A film hosszú évek óta készül, de úgy tűnik végre elvégezték a végső simításokat. A friss előzetes alapján a Lamborghini: The Man Behind The Legend cím filmben Frank Grillo alakítja Ferruccio Lamborghinit, még Gabriel Byrne riválisát, Enzo Ferrarit. A főszereplő hiteles alakítását Tonino Lamborghini, az alapító fia segítette.

A Bobby Moresco által írt és rendezett film nagy hangsúlyt fektet Ferruccio és Enzo rivalizálására, de a film a későbbi évtizedek eseményeit, a nagy mérföldkőnek számító újítások, forradalmi autók fejlesztését is végig követi.

2022. november 18-án tartják a premiert, az előzetes alapján klasszikus autókból nem lesz hiány: