A prosztataproblémákat minden esetben komolyan kell venni, és időben orvoshoz kell fordulni, mert a korai felismerésnek nagy jelentősége van, hiszen a betegség magától nem múlik el, és a kezdeti átmeneti tünetek hosszú távon állandósulhatnak. Rolandnak akut prosztatagyulladásból lett krónikus kismedencei fájdalom szindrómája.

Eláztunk a sátorban

– Minden egy vadkempingezéssel indult. Gyerekkoromban apukámmal rengeteget sátoroztunk a szabadban, ami mindig nagy élmény volt, ezért biztos voltam benne, hogy a fiamnak is tetszeni fog. A túra végül elég nomádra sikerült, mert este hirtelen eleredt az eső, majd éjszaka nagyon lehűlt a levegő. A sátrunk beázott, és egész éjjel fáztunk, ugyanis mindössze két vékony nyári hálózsákkal vágtunk neki a túrának. A kalandosnak induló hétvégi vadkempingezés másnap reggel gyötrelmes véget ért. Azóta családi szállóigévé vált a mi hírhedt sátoros kalandunk, mindkettőnknek elment egy életre a kedve a túrázástól, én pedig még be is lázasodtam, mire hazaértünk – emlékszik vissza Roland.

40 fokos lázzal mentünk orvoshoz

– Akut prosztatagyulladásom lett, ami magas, közel 40 fokos lázzal járt, emellett nagyon gyengének éreztem magam. Folyton rázott a hideg, és rettenetes alhasi fájdalmaim voltak. Alig tudtam pisilni, vizeletürítéskor égő fájdalmat éreztem. A feleségem a háziorvosi beutalóval elvitt urológushoz, aki megvizsgált, mintát vett és antibiotikumot írt fel. Szerencsére pár nap múlva jobban lettem, hatott az antibiotikum. A gyógyszert kezdetben az orvos előírása szerint szedtem, ám ahogy jobban lettem, elhanyagoltam a terápiát, és az utolsó levél antibiotikumot már be sem vettem.

A gondolataim folyton a fájdalom körül forogtak

Hónapokig tünetmentes voltam, ám egy nap kicsit mintha újra érezni kezdtem volna a húzó, feszítő fájdalmat az alhasamban. Ugyanakkor nem voltam sem elesett, sem lázas, ezért megnyugtattam magam, hogy valószínűleg csak képzelődöm. Gondoltam, kivárom, hátha a fájdalom idővel magától megszűnik. Ám sajnos nem lettem jobban, sőt már nemcsak az alhasam fájt, de a vécére is gyakran kellett járnom. A vizelet csak kétségbeejtően vékonyka sugárban jött, és ráadásul csípett is. Ennek ellenére csak akkor mentem orvoshoz, amikor az alhasi fájdalom már elviselhetetlenné vált. Az urológus megállapította, hogy krónikus prosztatagyulladásom lett, és újra gyógyszereket adott, amelyek egy időre valóban megszüntették a fájdalmat, és a vizelési gondjaim is javulni kezdtek. Ám a kellemetlen tünetek időről időre visszatértek, ezért a gondolataim egyre inkább a fájdalmaim körül forogtak. Lehangolttá váltam, mert elég kilátástalannak tűnt a helyzet.

Segített a Proxelan kúp

Betegtársaim a prosztataproblémáimra egy speciális összetételű, gyógynövénykivonatokat és hialuronsavat tartalmazó kúpot ajánlottak. Azt is hozzátették, hogy a patikában 30 darabos kiszerelésben is kapható, ami pont egy hónapra elég. A négyhetes Proxelan-kúra fájdalmat és vizelési panaszokat enyhítő hatása klinikailag bizonyított.* Elsétáltam hát a szomszéd utcában található gyógyszertárba, és megvettem az első havi adagot. Azóta már több dobozzal is vettem. Azért használom, mert csillapítja a fájdalmamat, és rendesen tudok mellette pisilni.

