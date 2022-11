Nemrég volt egy lakótársam, aki ideális albérlőtárs volt. Nem tartott hajnalba nyúló bulikat, sőt, sokszor azt sem vettem észre, hogy otthon van. Gáborral azért bútoroztam össze, mert vidéki vagyok, de a munkám miatt szükségem volt egy budapesti lakásra, ahol le tudom hajtani a fejem a nap végén. A pesti albérletárak azonban nem túl barátiak ahhoz, hogy egyedül is ki tudjam termelni a rávalót, így Gábor szinte felmentő seregnek tűnt ebben a helyzetben. Ő állítólag jól keresett, de feltűnt, hogy soha nem megy sehová, csak a boltba vagy a plázába. Mindig rendesen fizette az albérletet, szóval úgy voltam vele: nem izgat, miből van a pénze. Pár hónap után kérdeztem meg, mivel foglalkozik. Akkor derült ki, hogy gamer, és éjszakába nyúlóan játszik videójátékokkal, amelyekről közben vlogot is készít. Manapság ezért tényleg fizetnek? Alig akartam elhinni neki, de tényleg volt pénze.

Kijött az ülőmunka rákfenéje

Miután kiderült az igazság, úgy néztem Gáborra sokszor, mint egy ufóra. Kissé túlsúlyos volt, de mindig nagyon magabiztosan viselkedett. Ha feljött hozzám egy-egy lány, akkor ő volt az, akinél rendszeresen kiszakadt a humorzsák. Időről időre neki is voltak kapcsolatai. Gyakran panaszkodott is nekem, hogy a csajok mindig le akarják szoktatni a dohányzásról. Egyszer azonban azt vettem észre, hogy már hosszabb ideje levert és szomorú volt. Mivel azt hittem, szakításon van túl, megkérdeztem, minden oké-e.

Nos, egy sör mellett kiderült, hogy nem. Azt mondta, hogy biztos kikészíti az éjszakai életmód, mert nem igazán működnek a dolgok nála az ágyban. Kiderült az is, hogy egy ideje kénytelen gyakran járni a WC-re, és a kisdolgok is nagy gondot okoznak. Van, hogy a live-ot is ott kell hagynia. Igazából már a munkájában sem leli örömét. Mondtam neki, hogy szerintem keressen fel egy dokit, mert ez így nem frankó.

Az urológus kiterítette a lapjait

Gábor az egyik délután kissé feldúltan jött haza. Úgy tűnt, mintha rám lett volna mérges, hogy el kellett mennie valahová, ahová nem akart. Azt mondta, hogy az orvos mindenféle dologgal riogatta, hogy változtatnia kell az életmódján, mert a folyamatos ülés miatt a kismedencében folyamatosan pang a vér, és ez rossz hatással van azokra a szervekre, amelyekben eleve lassabb a keringés. Emiatt ugyanis pangás alakul ki, ami lehetővé teszi a kórokozók megtapadását és elszaporodását.

Mivel egészen idáig nem hallottam erről, megnéztem, mi az a prosztata. Azt írták, ha baj van vele, akkor meg tud nagyobbodni. A jelenség kicsit olyan, mint amikor az embernek megduzzad a torka vagy az orrmandulája: fáj és nem kap rendesen levegőt. Csak itt nem a levegővel lesz a gond. Nem igazán lehet megszokni, és egyszerűen meg kell gyógyítani. Gábor azonban nem akart tudomást venni a problémáról.

Azt hittem, itt a vég

Egyik este nyitott ajtónál tévéztem, és azt vettem észre, hogy Gábor 20-30 percenként megy ki vécére. Kérdeztem, hogy gyomorrontása van-e vagy ilyesmi, de azt mondta, hogy pisilnie kell, csak nem megy neki. Jön is, meg nem is. Csúnyán festett, sosem láttam még ilyen kialvatlannak. Azt hittem, itt a vég. Akkor mondtam neki, hogy jobb, ha ezt komolyan veszi, mert búcsút inthet a live videós gamerkedésnek. Láttam az arcán, hogy rosszulesik neki, de megértette, mit akarok mondani. Másnap este tudtunk ismét beszélni erről, azt mondta, volt a dokinál, akinek azt a kérdést tette fel: hogyan tudja megoldani ezt a problémát úgy, hogy továbbra is gamerkedhessen?

A doki állítása szerint azt mondta, hogy a gyógyszer szedése mellett mindenképpen szokjon le a gyorskajákról, egyen rostokban és vitaminokban gazdag ételeket. Illetve, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, de ne szénsavas, cukrozott üdítőket, hanem lehetőleg tiszta vizet. Az urológus azt is kérte tőle, hogy óránként álljon fel és mozogjon egy kicsit. Tornázzon, csináljon felüléseket és járjon el úszni.

Amit ezután tapasztaltam, azt magam sem hittem el. Gábor szép lassan elkezdett lefogyni, és a papamacitestet teljes egészében ledobta magáról. Az úszás miatt kicsit kivállasodott, és újra elkezdtek csajok feljárni hozzá. Aztán egyszer elém állt, és azt mondta, hogy összeköltözik valakivel, és abbahagyja a gamerkedést. Helyette valami IT-s melót kapott, amit csak nappal kell csinálni. Sohasem mondtam neki, de valahol nagyon büszke voltam rá. Nem tudom, mi lett volna velem, ha valaki nekem mondja azt, hogy „változtass az életmódodon, mert ahová tartasz, az egyenesen a zombiléthez vezet”, szex és szerelem nélkül. Gábor időben kapcsolt, és emiatt egy igazi „hero” marad számomra!

