Ha valaki hivatásos, nemzetközi gépkocsivezetőként dolgozik, akkor gyakorlatilag arra kényszerül, hogy naponta 8-9 órát üljön egy 40 tonnás kamion kormánya mögött úgy, hogy a napi vezetést csak maximum egy 45 perces pihenővel szakíthatja meg. Ez nem sok mindenre elég, arra biztosan nem, hogy az ember mozogjon is egy kicsit. Arról nem is beszélve, hogy a hivatásos kamionsofőrnek ugyanúgy gondoskodnia kell a szükségleteiről, mint bárki másnak. Így a kötelező pihenőt általában tankolással, a benzinkúton való sorban állással és egy gyors ebéddel kell eltöltenie. Bár a jól felszerelt nyerges vontatókban sok olyan megoldás van, ami kényelmesebbé teheti a munkát (beépített hűtőláda, kávéfőző és mikrohullámú sütő), mindig ott van az állandó nyomás, hogy időben oda kell érni a fel- vagy lerakó helyre. Magyarán a lehető legkevesebb időt fogja magára szánni. Egy kicsit jobb a helyzet a célállomáson, ott lehet több ideje, de egy átdolgozott nap után a motiváció nyilván nem túl erős.

Az ülőmunka hátrányai

Pedig az ülőmunkának olyan hátrányai vannak, amelyeket valahogyan ellensúlyozni kellene az egészsége érdekében. Az ülőmunka hosszú távon negatív hatással van az ember vérkeringésére, hiszen a kismedencében pangás alakulhat ki, mivel nincs izommunka, ami segítene az altest keringésének felpörgetésében. Ez pedig hosszú távon komoly betegségekhez vezethet.

Ha valaki nincs tisztában az ülőmunka veszélyeivel, akkor egyszerűen nem tudja felkészíteni rá a szervezetét. A legtöbben már csak akkor találkoznak a problémával, amikor megjelennek az első tünetek. A prosztatagyulladás egyik első figyelmeztető jele lehet a nehézkes vizelés, a többször elakadó vizeletsugár, valamint a pisilés után megmaradó „telítettségérzés a hólyagban”. Mindez amiatt lehetséges, hogy a húgyhólyag egyszerűen nem tud megfelelően kiürülni. Ennek megértéséhez képzeljünk el egy lufit, amit megtöltünk vízzel. Majd ezt a folyadékot próbáljuk meg kiönteni úgy, hogy a nyakánál erősen elszorítjuk a lufit. A víz egyrészt nagyon lassan csorog, másrészt pedig nem tud maradéktalanul távozni.

Ugyanezt teszi a megduzzadt prosztata a húgyhólyaggal és az azt körülvevő húgycsővel. Szóval hiába engedi le a kamionos a „fáradt olajat”, a vizelet egy része ott maradhat, amelyben pedig elszaporodhatnak a baktériumok, ami továbbra súlyosbítja a prosztatagyulladást. Emiatt újabb tünetek jelenhetnek meg, ezek közé tartozik, hogy a szexuális együttléteknél az erekció minősége nem lesz megfelelő, sőt effektíve merevedési zavar alakulhat ki. Mindezt tetézheti a fájdalmassá váló vizelés, valamint az alhasi fájdalmak megjelenése, amelyek az ágyéki részen át egészen a gátizom tájékáig felbukkanhatnak, sőt a herék és a végbélnyílás környékére is kisugározhatnak. Amikor valaki már ezeket a tüneteket tapasztalja magán, akkor sajnos azok már az életminőségét is negatívan befolyásolhatják.

Segítséget kell kérni

A férfiak csak nehezen kérnek ebben a témában tanácsot vagy segítséget. Pedig a fenti tünetek észlelése esetén érdemes felkeresni egy urológust, aki a megfelelő vizsgálatok elvégzése után meg tudja állapítani, hogy prosztatagyulladásról vagy ne adj’ isten rosszindulatú elváltozásról van-e szó. A megfelelő terápiához is a kezelőorvos segítsége kell, hiszen elképzelhető, hogy végbélkúpok használata és gyógyteák fogyasztása is elegendő, de az sem kizárt, hogy adott esetben komolyabb beavatkozásra van szükség.

A legjobb persze, ha az ember tesz azért, hogy megelőzze a prosztatagyulladás kialakulását. Hogyan lehetséges ez? Először is mindenképpen be kell iktatni hetente 1-2 nap valamilyen mozgást a napirendbe. Ez lehet futás, séta, biciklizés vagy akár úszás is. Az utóbbi talán az egyik legjobb választás, mert minden izmot megmozgat. Az otthoni tornázás is sokat segíthet, aminek egyértelműen az a célja, hogy felpörgesse a keringést. Mindemellett oda kell figyelni a táplálkozásra is: kerülni kell a szeszes italok fogyasztását, emellett csínján kell bánni a fűszeres ételekkel. A sok kávé és koffeintartalmú ital sem tesz jót a prosztatának, a legjobb, ha azokat csak módjával fogyasztja az, aki ülőmunkát végez. Persze, ezt nehéz kizárni, hiszen a vezetéshez frissesség kell, de a szakértők azt tanácsolják, hogy inkább aludjunk eleget ahhoz, hogy megfelelően tudjunk koncentrálni.

Jól látszik tehát, hogy a kamionsofőrök milyen komoly egészségi kockázatoknak vannak kitéve. Éppen ezért érdemes odafigyelniük arra, hogy időben megelőzzék a bajt. A rendszeres testmozgással – akár csak egy esti séta – és a megfelelő táplálkozással már sokat tehetnek ennek érdekében.

