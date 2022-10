Ukrajna lerohanását követően az oroszországi, nemzetközi célú légi közlekedés jelentősen visszaesett, egyrészt, mert számos nagy társaság kivonult az agresszor piacáról – több milliárd dollárnyi értékű repülőiket hátrahagyva, melyeket azonban orosz, illegális üzemeltetés még az olyan baráti országok sem engednek a légterükbe, mint például Kína –, másrészt mert értelemszerűen a kismillió szankció, korlátozás miatt igen jelentős mértékben visszaesett a külföldre irányuló turizmus.

Egyes repterek konganak az ürességtől, másokat egyenesen be is zártak a háború kitörése után. Az utóbbiak közé tartozik a Krím-félszigettel átellenben, Szocsitól pár száz kilométerre északra fekvő Anapa reptere is, ahol most egészen abszurd programmal igyekeznek valami kis bevételt generálni.

A repülőtér „Repülni akarok!” néven hirdetett programot, melynek keretében a jelentkezők a nagyjából 10 ezer forintnak megfelelő árú (1500 rubel) jeggyel beléphetnek a létesítménybe, végigcsinálhatják az összes sorban állást, biztonsági ellenőrzést, becsekkolást, majd fel is szállhatnak a repülőgépre, csak éppen az nem emelkedik velük a levegőbe.

A valódi repülés hiányát vízsugaras tiszteletadással – gépek, veterán pilóták vagy légi irányítók, egyéb vezető beosztású dolgozók nyugdíjazásakor, esetleg halottak iránti tiszteletadásként alkalmazott szokás, amikor több tűzoltó a repülő két oldaláról vízsugarakból „kapukat” formáz –, valamint pilótafülke-látogatással igyekeznek ellensúlyozni.

A hírt közzétevő független orosz lap, a The Insider arról nem ír, hogy mekkora az érdeklődés a finoman szólva is érdekes program iránt, mindenesetre nekünk nem hangzik olyan jól, hogy – ha nem is sok pénzért, de – inkább csak a légi közlekedés nyűgjeit élvezzük a lényeg, az utazás nélkül, persze aki eddig épp a repüléstől félt, most végre elemében lehet…

A repülés mellett az autógyártást is lebutították Oroszországban: