Legtöbben, akik már repültünk életünkben, legszívesebben vagy az ablak mellé szeretünk ülni, például a kilátás miatt, vagy a folyosó mellé, ahol kicsit több a lábtér és a mosdót is valamivel egyszerűbb megközelíteni. Látja ezt a Virgin Australia légitársaság is, akik közösségi oldalaikon meg is szavaztatták a témában a követőiket: mindössze 0,6 százalékuk nyomott preferált választásként a középső ülésre, de szerintem nagy részük csak félrenyomott.

Ezt a számot most nyeremények sorsolásával igyekeznek feltornázni. Bárki, aki önszántából vagy épp a számítógép automatikus elrendezésének köszönhetően került középre, elmúlt 18 éves és klubtag, az részt vehet egy sorsoláson, miután jelentkezik erre a légitársaság alkalmazásában.

Hetente új nyeremények várják az utazókat jövő április 23-áig, és itt nem csak apróságokra kell gondolni: többek között ingyen repjegyek az ausztrál fociliga meccseire és belépő a nagydöntő előtti fogadásra, kocsmatúra helikopteres (!) fuvarral vagy épp kétéjszakás luxusnyaralás a Nagy-korallzátony mellett, benne természetesen az utazással és egy bungee jumping-lehetőséggel.