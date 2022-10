Nagyon szerethető háztartási eszközök a robotporszívók, hiszen maguktól tartják tisztán a lakás padlóját, tulajdonosa pedig akár úgy is elvégeztetheti a piszkos munkát a géppel, hogy nincs is otthon. Innentől kezdve nagyjából mindegy is, hogy milyen gyorsan végez a takarítással a gép, fontosabb szempont a tisztaság.

Alister Laidlaw azonban mégis úgy döntött, hogy ő egy gyors robotporszívót akar, mégpedig a leggyorsabbat. A tisztítási nagyjából el is engedte, és elhatározta, hogy megépíti magának az önjáró takarítók sebességrekorderét.

Ehhez fogott egy régi iRobot Roomba 630-ast, szétszedte, majd a számítógépen megtervezett alkatrészeivel telipakolta. A gyári motorokat erős villanymotorokra cserélte, de nem maradt érintetlenül a kerék, sőt, maga a műanyagszerkezet sem, melyet szétdarabolt, hogy elférjenek a porszívóhoz képest túlméretes elektronikai elemek. A hézagokat 3D-nyomtatott elemekkel egészítette ki, és még versenygumit is így készített a megnövelt méretű felnire.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Alister Laidlaw (@electrosync) által megosztott bejegyzés

Többszöri teszt, hibajavítás és finomhangolás után végül 57 km/órás csúcssebességet ért el a beépített GPS adatai szerint, ami sokkal több, mint az általa talált, valóban robotporszívóval elért 13 km/óra környéki tempó.