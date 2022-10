Nem teljesen új az embereket tisztára mosó gép ötlete: Japánban már egy 1970-es expón bemutattak egy ilyen, kezdetleges állapotban lévő gépet, mely megtisztította, megmasszírozta és meg is szárította 15 perc alatt a felhasználót.

A koncepció nemigen terjedt el, azóta is hagyományosabb módszerekkel tisztítjuk testünket. Egy másik japán cég, a Science nevű fürdőszobai és konyhai innovációkon dolgozó vállalat azonban bízik abban, hogy rövidesen forradalmasíthatja fürdőszobánkat.

Ígéretük szerint ugyanis 2025-re elkészülnek modern embermosógépükkel, mely nemcsak az alapfeladatokat látja el, hanem egyfajta relaxációs, testi és lelki feltöltődésre alkalmas kapszula is lehetne, ahol szólna a zene, a beépített monitoron pedig szép képeket nézegethetünk. A cég egyik alapító-tulajdonosa annak idején 10 éves korában személyesen látta a fenti képen is látható gépet, akkor határozta el, hogy egy nap ő is megépít egy hasonló eszközt.

A mosógépben szenzorok is lennének, melyek az emberi test tevékenységeit is figyelemmel kísérnék, az adatok segítségével pedig a mesterséges intelligencia megteremtené a lehető legkomfortosabb atmoszférát.