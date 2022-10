A pandémiáról sokaknak az jut eszébe, hogy sokkal több időt töltöttünk otthon. Van azonban egy egészen másik olvasata is a dolognak. A bizonytalanság és a vele járó stressz sajnos sokaknál alvászavarokhoz, ezáltal pedig súlygyarapodáshoz vezetett. Ez a probléma nem azt jelenti, hogy egész éjszaka, szinte egy percre sem tudjuk lehunyni a szemünket. Aki ezzel a nehézséggel küszködik, az szimplán nem jut megfelelő minőségű és mennyiségű alváshoz.

Így ismerhetők fel az alvászavar tünetei

Az alvászavar egyértelmű tünetei közé tartozik, ha valakinek legalább 30 perc szükséges a lefekvés után ahhoz, hogy elaludjon. Az sem normális jelenség, ha éjszaka több alkalommal is felébred valaki, és utána sokáig ébren forgolódik, nem tud visszaaludni. Ugyancsak az árulkodó tünetek közé tartozik, ha valakinek volt legalább 7-8 óra alvásideje, napközben mégis állandó fáradtság gyötri. Jelzésértékű, ha állandó koffeinbevitelre szorulunk ahhoz, hogy napközben a tennivalókra tudjunk koncentrálni. Az alvászavar kialakulásában szerepet játszik a stresszes életmód: a problémákon, konfliktusokon való agyalás sokszor „elkíséri” az embert az ágyba.

Evéssel pótolni a kimaradt alvást?

A kisgyermekes szülők előtt egyáltalán nem ismeretlen az a tény, hogy az emberi szervezet általában evéssel próbálja meg pótolni az alvás helyett ébrenléttel töltött órákat. Azt egyébként már több kutatás is alátámasztotta, hogy a kevesebbet alvók napközben több kalóriát juttatnak a szervezetükbe, mint azok, akiknek nyugodt volt az éjszakájuk. Mindez oda vezethető vissza, hogy a napokon, heteken át fennálló alváshiány megváltoztatja a szervezetben a leptin nevű hormon szintjét, amelyet jóllakottsághormonnak is neveznek, mert ez jelez az agynak, hogy elegendő kalóriát juttattunk be, és ez a hormon segít csökkenteni az éhségérzetet.

Rossz alvás, rossz zsírégetés

A pihentető, legalább 7-8 órás alvás elviekben hozzásegítheti az embert ahhoz, hogy másnap fizikailag aktívabb legyen, azaz a mozgással több kalóriát égessen, de a rossz, nem megfelelő minőségű szunyókálással ennek az ellenkezője válik igazzá. Az alváshiánnyal küszködők a folyamatos fáradtság miatt nehezebben veszik rá magukat, hogy olyan tevékenységeket végezzenek, amelyek fokozott kalóriaégetéssel járnak. Ezek közé tartozik a sétálás, a futás, az úszás vagy a könnyű fizikai munka.

Tény és való, hogy az alvászavartól nehéz szabadulni. A rossz alvók ugyanis igazi ördögi körbe kerülhetnek. A nem megfelelő pihenés miatti elhízás csak tovább rontja az alvászavarral küszködők életminőségét. Az alvászavar ugyanis számos komoly probléma, így például a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a stroke kialakulásának veszélyét is magában hordozza.

A megfelelő minőségű alvás éppen ezért kulcsfontosságú lehet mindenki számára. Annak érdekében, hogy a szunyókálással töltött idő a lehető legkellemesebb módon teljen el, gondoskodni kell a megfelelő feltételek megteremtéséről. Ezek közé tartozik a hálószoba teljes elsötétítése vagy a számítógép előtti ücsörgés mellőzése az esti órákban. Mindemellett kerülni kell az alkohol- vagy a koffeintartalmú italok fogyasztását is lefekvés előtt.

