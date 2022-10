Tibor két éve dolgozik futárként, a szakma nehézségeiről vallott.

– Korábban irodában dolgoztam, ahol előre lefektetett, átlátható szabályok szerint zajlott az élet. A napjaimat meg tudtam tervezni, és a fizetésem mértéke sem függött a teljesítményemtől. A pandémia alatt leépítések voltak a cégnél, és sajnos elveszítettem az állásomat. Ezután kezdtem futárként dolgozni, ami eleinte túl stresszes volt számomra, hiszen a fizetésem mértékét a kiszállítások mennyisége határozta meg – meséli futárkodásának kezdeti időszakát Tibor.

„Folyton feszült voltam”

– Motoros futár voltam, robogóval közlekedtem a városban, és a dugóban az autók között szlalomoztam, hogy minél gyorsabban kiérjek a címekre. Sajnos hiába furikáztam reggeltől estig, keveset kerestem, mert a régebbi, tapasztaltabb kollégák jobban ismerték a várost, ezért hamarabb célba értek, mint én – emlékszik vissza a régi időkre Tibor. – Folyamatosan feszült voltam, a stresszt pedig tovább növelte a városi dugó és a sok káromkodó autós. Esténként otthon alvás helyett azon gondolkodtam, hogyan tudnék profibbá válni futárként.

„Elestem a robogóval”

– Útvonalak pörögtek a fejemben, és csak pár órát tudtam aludni, nehezen jött álom a szememre, hiszen a stressz miatt képtelen voltam megnyugodni és ellazulni. A kialvatlanságom napközben veszélybe sodort, ugyanis vezetés közben többször elbambultam, ráadásul hosszabb volt a reakcióidőm, ezért egyre több balesetközeli helyzetbe kerültem. Végül tényleg megtörtént a baj: egyik délután belehajtottam egy előttem álló autóba és elestem a robogóval. Szerencsére nem tört el semmim, és kisebb-nagyobb zúzódásokkal megúsztam a balesetet, de két hétig otthon lábadoztam. Éreztem, hogy változtatnom kell, mert különben életveszélybe sodorhatom magam. Az egyik barátomtól kértem segítséget.

Segített a Sedacur forte

„Tibi, ne szórakozz velem, magaddal is törődj!” – mondta a barátom. „Szerintem próbáld ki a Sedacur fortét, ami egy növényi feszültségoldó és alvást segítő gyógyszer, nekem eddig mindig bevált. Recept nélkül megveheted a patikában” – tanácsolta a barátom.

A Sedacur forte három gyógynövény, a macskagyökér, a komló és a citromfű kivonatát tartalmazza, nemcsak feszültségoldó hatása van, hanem az esti elalvást is segíti. Szedni kezdtem, és kis idő elteltével kevésbé éreztem feszültnek magam. Ahogy nyugodtabbá váltam, könnyebben elaludtam esténként, és éjszaka sem riadtam fel álmomból. A Sedacurtól nem voltam másnap kába, és a gyógyszer a vezetéshez szükséges készségeket sem befolyásolta hátrányosan. Nyugodtabban tudtam gondolkodni és cselekedni is. A munkámban is sokat fejlődtem, jóval kevesebbet stresszelek, mert eredményesebben dolgozom.