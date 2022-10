Bő egy hónap múlva, november 20-án kezdetét veszi a 2022-es labdarúgó-világbajnokság Katarban. Több szempontból is különleges lesz a torna, legyen szó az őszi-téli lebonyolításról vagy épp a stadionokról.

A nagy tornáknál már megszokhattuk, hogy egy-egy nemzet néha egészen furcsa szerelésben lép pályára – ez idén sem lesz másképp. Összegyűjtöttük a legszokatlanabb mezeket, melyeket a világ legjobb futballistáin láthatunk majd.

A legnagyobb hírt a dán válogatott beszállítója, a Hummel keltette azzal, hogy ők nem akarnak megjelenni ezen a vb-n. A márka továbbra is támogatja az északi ország nemzeti csapatát, de nevük “láthatatlanná” válik a mezeken, reagálva arra, hogy a stadionok építése során több ezer embert szó szerint halálra dolgoztattak.

Anyone know where I can buy the jersey Denmark will be using for the World Cup? Looks sick. 🔥 pic.twitter.com/JwVOvd0XRY

— FPL Zh0u (Joe) 🇲🇾 (@ZhouFPL) October 5, 2022