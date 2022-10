A mesterséges intelligencia, a neurális hálók fejlődésével és egyre szélesebb körű térnyerésének köszönhetően megszaporodtak az olyan videók is, melyeket eredetileg akár száz évvel ezelőtt is felvehettek. A technológia segítségével azonban szinte újjá lehet őket varázsolni: a mai képi világhoz szokott szem számára fogyasztható, akadozásmentes videók születnek százszámra.

Az alkotók közül az egyik legjobb munkát a NASS nevű YouTube-csatorna végzi, ahol amellett, hogy másodpercenkénti 60-ra bővítik a képkockaszámot, illetve HD-minőségűre javítják azt, még színezik és hangot is kevernek a felvétel alá. Igaz, ezek után már nem feltétlenül lehet történelmileg hűnek nevezni a videót, de nem bánjuk a mozissá váló élményt, a látvány ugyanis kárpótol.

Az alábbi felvételen például London egy napja található az 1930-as évekből. Meglepően sok autó és busz járta már ekkor is a ködös Albion utcáit, akik pedig esetleg jártak is ott, felismerhetik a megjelenő helyszíneket is. Érdemes még azt is megjegyezni, hogy alig néhány évvel a nagy gazdasági világválság után, de csak párral a II. világháború kitörése előtt járunk: