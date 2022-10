Steve Jobsra sokan máig ikonként tekintenek, ő tette többször is naggyá az Apple-t: az iPhone révén a márka lendülete a mai napig kitart. Nem csoda, hogy a 2011-ben elhunyt zsenihez köthető minden egyes személyes tárgyért óriási harc folyik az árveréseken.

Várhatóan így lesz ez annál az 1987-es Macintosh SE számítógépnél is, melyet október 25-én árvereznek el New Yorkban. A Bonhams aukciósház szerint a még mindig működőképes, 20 MB-os merevlemezzel, billentyűzettel, egérrel és tartaléktárhellyel kínált PC-ért a győztes licitáló akár 200-300 ezer dollárt (84,5-126,9 millió forintot) fizethet.

Annak köszönhetően, hogy a gép még mindig működik, jövőbeli tulajdonosa gyakorlatilag bepillantást nyerhet Jobs hétköznapjaiba abból a korszakból, amikor nem az Apple-t, hanem saját számítógépes cégét, a Nextet vezetgette. A céges dokumentumokat és a legérzékenyebb adatokat letörölték már a gépről, de például megtudhatók a Next fejlesztési tervei, utazási információk, illetve személyes jegyzetek is olvashatók különféle találkozókról. A számítógépre telepítették annak idején a rivális Microsoft szövegszerkesztőjét, a Wordöt is, de azt Jobs nem saját, hanem lánya, Lisa nevére regisztrálta.

Jobs utoljára 1994-ben használta a gépet, majd elajándékozta annak a névtelenséget kérő embernek, aki most az aukciósház segítségével túlad a PC-n.