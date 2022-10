Október 14. és 16. között tartották a legjobb borok Oscar-gálájaként is emlegetett Golden Vines Awards díjkiosztó ünnepségét Firenze környékén. A szakmai rendezvénysorozaton egymást érték az exkluzív vacsorák, borkóstolók, jótékonysági árverések és különleges italok bemutatói a Dining Guide beszámolója szerint.

Magyar érintettsége is volt a rendezvénynek, ugyanis a vasárnap esti díjátadón id. Szepsy István elnyerte a 2022 Golden Vines Hall of Fame Award díjat, azaz bekerült a Hírességek Csarnokába, a Szepsy Pincészet pedig megkapta a 2022 Golden Vines Best Fine Wine Producer in Europe díjat, azaz Európa legjobb pincészetének választották.

A díjazásra felterjesztett borászok és borászatok listáját 106 ország 943 vezető borszakértője állította össze. A díj rangját jelzi, hogy a díjazottak trófeáit – egy óriási dugót – a Gucci tervezte, melyeket egy díszes ládában helyeztek el.