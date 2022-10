Pályafutása során első alkalommal a Real Madrid sztrája, a francia Karim Benzema kapta meg az Aranylabdát, melyet Párizsban osztottak ki. Sikeréhez nemigen fért kétség a szakértők szerint: a 11-szeres Aranylabda-jelölt 34 éves játékos klubszinten a BL-t és hazája bajnokságát is megnyerte, a Király-kupában pedig a negyeddöntőig menetelt.

Benzema két angliai légiós, Sadio Mané (szenegáli, Liverpool) és Kevin de Bruyne (belga, Manchester City) lett a legjobb.

A díjról, melyet a France Football alapított 1955-ben, minden évben a nemzetközi focis szakírók döntenek. Tavaly, illetve 2019-ben Lionel Messi kapta az elismerést, 2020-ban pedig nem osztották ki a trófeát a koronavírus-járvány miatt. Messi idén a legjobb harmincba sem fért be az ítészek szerint, nem jelölték az elismerésre az argentint. Cristiano Ronaldót, aki eddig már ötször nyerte meg az Aranylabdát, idén a huszadik legjobbnak választották.

Egyetlen magyarként Albert Flórián is kezébe vehette már az aranygömböt, még 1967-ben.

A díjátadó során az egyetlen aranylabdás kapusról, Lev Jasinról elnevezett trófeát is átadták az év hálóőrének: a Real Madrid belga hálóőre, Thibaut Courtois vihette azt haza. A legjobb 21 év alatti játékosnak kiosztott Kopa-díj a Barcelona játékosáé, Gavié lett.

A női focisták is elismerésben részesültek, a legjobb játékos a tavalyi év után ismét Alexia Putellas lett Barcelonából.

A díjátadónak Forma-1-es kapcsolódási pontja is volt, ugyanis az Alpine pilótája, Esteban Ocon egy korábbi F1-es versenygéppel szállította a díjátadó helyszínére a trófeát.

🏎 A special delivery from @OconEsteban with the #BallonDor on the top of the BWT @AlpineF1Team F1! @francefootball pic.twitter.com/7oHJjr109x

— Alpine Cars (@alpinecars) October 17, 2022