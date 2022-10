Van már programod 2024. május második felére? Ha még nincs, és esetleg van bő 70 millió forintod, akár el is mehetsz a világ legdrágább szafarijára, melyet egy afrikai luxusutazásokra specializálódott cég, a Roar Africa szervez.

Elnézve az útitervet, meg lehet érteni, miért kérnek el 165 300 dollárt fejenként a 17 éjszakás kalandért. Az árban mondjuk nincs benne az az összeg, amennyiért a résztvevők megérkeznek Dubajba másfél év múlva, május 13-án, de landolástól kezdve már a szervezők gondoskodnak az ember kényelméről. Az első estét még Dubaj egyik elegáns luxusszállodájában töltik az utazók, majd másnap az Emirates átalakított Airbus A319-esére pattannak, majd mennyei körülmények között repülnek Namíbiáig.

Minden állomáson alap, hogy luxuskörülmények között töltheti idejét az ember,. Afrika ezen részébe érve azonban főszereplővé válik a sivatag, melynek 325 méteresre is megnövő homokdűnéit hőlégballonból lehet megtekinteni napnyugtakor, a bátrabbak pedig le is csúszhatnak rajtuk deszkákkal. Az élővilágot is meg lehet itt szemlélni, köztük a legnagyobb és legismertebb vadakkal, nagymacskákkal és növényevőkkel egyaránt.

Négy namíbiai éjszakát követően kilencet a Dél-afrikai Köztársaság különböző pontjain tölt a szafaris csapat, ahol kulináris és kulturális kirándulást is tesznek, benne helikopteres kirándulással egy borvidékre. Látványos elem még a pingvinek megfigyelése is, akik nem csak az Antarktiszon honosak.

Az út utolsó része a dubaji visszaút előtt négy éjszaka Madagaszkáron, ahol a dzsungel szélén, a tengerparton hajtják álomra a fejüket a luxustúra résztvevő. Búvárkodás, makiles, kvadozási és vízi sportolási lehetőségek várják itt az embert.