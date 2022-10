Már 1981 óta velünk él Mario: a Donkey Kongban még Jumpman néven ismerhette meg a világ az ácsot, ám 1985-ben már – amikor kijött az első önálló játék a nevével – az olasz származású amerikai vízvezeték-szerelő testvérével, Luigival együtt indult kalandjaira. A franchise égisze alatt a mai napig több mint 200 játék látott napvilágot, és ez a sorozat minden bizonnyal jó ideig folytatódni fog még.

2023-ban animációs film is készül a karakterről, így még inkább visszakerül a mainstreambe Mario. A felkapott figurára most a TAG Heuer is lecsapott, a luxusórákat gyártó cég különkiadással ünnepli a Nintendo egyik legnépszerűbb alkotását.

Tekintettel arra, hogy az óragyártó szoros kapcsolatban áll a motorsporttal, Mario kapcsán a gokartos játékkategóriát, a Mario Kartot vették elő és kombinálták népszerű Formula 1 modelljükkel. A drágábbikon konkrétan meg is jelenik az óra pontos járásáért felelős tourbillonon, ahol egy lövedék és egy teknőspáncél társaságában halad körbe – többek között ezekkel a fegyverekkel okozhatnak hátrányt ellenfeleiknek a játékosok.

A 25 600 dolláros (11 millió forintos) csúcsváltozat háza titánból készült, hátlapja pedig átlátszó, ahol szintén különböző karakterek üldözik egymást. Az olcsóbbik verzió valamivel hagyományosabb külsőt kapott, de erre is kerültek mariós feliratok és figurák. Ez “csak” 4300 dollár (1,85 millió forint). Mindkét óra limitált kiadású, a drágábbik Formula 1-ből 250, az olcsóbbikból 3000 darab készül.