Vannak emberek, akik hajlamosak ragaszkodni kütyüjeikhez a végletekig: lehet, hogy már rosszul működik és sokszor dühössé teszi, de ragaszkodnak mobiltelefonjukhoz, játékkonzoljukhoz, vagy bármihez, mert megszerette, jó emlékek fűzik hozzá, vagy azért, mert még működik.

Kínában már létezik erre megoldás, egy hölgy ugyanis kütyütemetéssel foglalkozik. Nekem elsőre az itthoni tamagocsitemető ötlete jutott eszembe erről, de az ötletgazda, Lin Xi nem lyukakat furkál egy löszfalba, hogy oda dugdossa el az elektronikai eszközöket.

A nő a telefonokból, kézikonzolokból, de akár órákból is egyfajta művészeti alkotást készít: szétszedi a szeretett eszközt alkatrészeire, elrendezi őket, bekeretezi, tulajdonosa pedig egy képként a falra akaszthatja otthonában az utókornak megőrzött kütyüt. Az üzlet 2019-ben hamar beindult, napokkal az első hirdetések feladása után már 200-nál is több megrendelése volt.

Sikerét látva többen is hasonló projektekbe kezdtek. Egy másik “temetkezési vállalkozó”, Chen Xingyi árakat nem árult el ugyan, de azt elmondta, hogy annyi megrendelése van, hogy napi 16 órákat is munkával tud tölteni. Éves szinten így 1 millió jüant, átszámítva 62,1 millió forintot is megkereshet.

Korábban már beszámoltunk egy projektről, ahol szintén szétszedett telefonokból lesznek új alkotások: