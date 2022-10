Bolygónkat ugyan nem pont az ilyen apró lépések fogják megmenteni, de örömteli, hogy vannak olyan kis cégek is, akik zászlajukra tűzték, hogy a maguk területén mindent megtesznek a Föld jövőjéért. Ilyen az Air Company is, melynél azzal a céllal dolgoznak, hogy újragondolják a bevett sémákat úgy, hogy közben még az általunk beszívott levegőt is tisztítsák, javítsák.

A vállalat a levegőben található szén-dioxidot használja fel és különféle alkoholokat készít belőle főként szél-, kis részben napenergia felhasználásával. Így készülnek az egyre nagyobb teret nyerő szintetikus üzemanyagok is, amivel az Air Company szintén foglalkozik, de rájöttek, hogy az etanol, amit így előállítanak, másra is felhasználható.

Összekeverték hát terméküket különféle illóolajokkal és vízzel, egy hétig állni hagyták, és elkészült a karbonnegatív parfüm. Az uniszex illatanyag narancsos, fügeleveles, jázminos és violás jegyekkel rendelkezik, de pézsmát és dohányt is érezhetnek a kifinomult orrúak.

Egyetlen 50 ml-es palack elkészítésével 36 grammal csökken a légkörben lévő szén-dioxid mennyisége, ami nem egy nagy érték, mert egy kisebb benzines autó kipufogóján kilométerenként akár száz gramm CO2 is távozhat. Mindezért ráadásul 220 dollárt (98 ezer forintot) is elkérnek, ami szintén nem fog sokakat motiválni a Föld illatosított megmentésére.