Megújulva nyitott újra a Lego Store az Allee-ban. Az üzlet és hasonló társainak megújítását kétéves kutatás előzte meg, amelyből kiderült, hogy az emberek többet szeretnének játszani, szórakozni az üzletekben, így téve még emlékezetesebbé a vásárlást. Ennek nyomán a felújított boltokban, így ebben a budapestiben is számos interaktív, játékos elemet találunk, de a bútorok és a dekoráció is ebben a szellemben készült.

Így lehet egyedi legófigurád Így lehet egyedi legófigurád 1 /15 Fotó megosztása: 2 /15 Fotó megosztása: 3 /15 Fotó megosztása: 4 /15 Fotó megosztása: 5 /15 Fotó megosztása: 6 /15 Fotó megosztása: 7 /15 Fotó megosztása: 8 /15 Fotó megosztása: 9 /15 Fotó megosztása: 10 /15 Fotó megosztása: 11 /15 Fotó megosztása: 12 /15 Fotó megosztása: 13 /15 Fotó megosztása: 14 /15 Fotó megosztása: 15 /15 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Van azonban egy ennél is izgalmasabb újítás, mégpedig a minifiguragyár. Ennek segítségével bárki saját egyedi figurát tervezhet és gyárthat. A készítők egy érintőképernyőn tudják összeállítani a saját elképzelésük szerinti felsőt a legófigurának, amelyhez névvel ellátott talapzat is társul. Ezt követően válogathatunk hozzá megfelelő lábakat, arcot, hajat, fejfedőt és kiegészítőket már legyártott elemekből.

A felső kialakításához vannak sablonok, különböző formákkal és színekkel, feliratokkal, de mi magunk is rajzolhatunk. Így készítettük el a Vezess-logót. Bár a világon néhány másik helyen is létezik hasonló attrakció, de vannak olyan feliratok, amelyeket csak ebben a magyarországi boltban engedélyezett a Lego.

Ha kész vagyunk a tervezéssel, akkor a boltban lévő ipari nyomtató ráfesti a kitalált grafikát a figura felső részére, illetve az alapra a megadott nevet. A 3950 forintba kerülő különlegességhez egy doboz is jár.

A 203 négyzetméteres üzletben megtalálható a Válogass és építs fal is, ahol az egyenként is megvásárolható kockák között lehet keresgélni. Emellett a bolt limitált kiadású szetteket is kínál, illetve olyan készleteket, amelyek a megjelenést követő időszakban csak a Lego Store-üzletekben elérhetők. Ilyen például a magyar rajongó által kitalált csócsóasztal is.