Nem csak ma fontos az egyes járműgyártók számára, hogy magukhoz kössék hosszú távra a vásárlókat. Már az 1980-as években is így volt ez, és nemcsak az autó-, hanem a motormárkák is fektettek energiát a területbe. Jól mutatja ezt a Harley-Davidson példája is.

A motorgyártó valahogy szeretett volna a fiatalabb generáció felé is nyitni Észak-Amerikában, azon belül is inkább Kanadában. Nem tudjuk, hogy mennyit gondolkoztak az ötleten, de abszolút meg lehet érteni, hogy miért a téli sportok irányába mentek el. Összefogtak a Norca nevű szánkógyártóval, akik olyan téli játékokat készítettek, melyeket kormányozni is lehet.

Fogtak néhány fekete színű, kormányozható talpakkal szerelt szánkót és a kor szellemének megfelelően vagány matricákat ragasztottak rá. Kész is lett a hivatalos Harley-Davidson termék, a Formula Racer, melyet a szalonokban árultak, és hivatalos igazoló matricával is elláttak.

Arról, hogy akkoriban milyen sikere volt az akciónak és hány szánkót adtak el, nincs információnk, egy egészen szép állapotban megőrzött példány azonban felbukkant a Mecum aukciósház kínálatában. Az érdeklődők január 25-28. között csaphatnak le a sporteszközre számos más Harley-Davidson relikviával együtt.