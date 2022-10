Minden év októberében több tízezer ember útra kel, hogy megnézzen egy páfrányfenyőt a kínai Shenszi tartományban található Kumiao Kuanjin buddhista templomnál. A fa már csak azért is különleges, mert még az első évezredben, nagyjából 1400 éve ültették el.

Ősszel azonban pár napig csodájára jár, aki tud, ugyanis néhány nap alatt zöldről aranysárgára vált a fa összes levele, melyek ahogy aláhullanak, élénksárga szőnyegként terítik be a környezetet. Különösen azért is látványos ez, mert a közeli lombhullató növényzet a szokásos barnás-vöröses színekben játszik, leszámítva ezt a minden más fa fölé magasodó páfrányfenyőt, mely gingko biloba néven is ismert.

Az internetnek köszönhetően néhány éve valóságos turistaáradat indult a fához, a templom emiatt lépéskényszerbe került: naponta legfeljebb 7200 embert engednek a közelébe, de a nagyjából 20 napig tartó lombhullató ciklus alatt nem marad egyetlen hely sem kihasználatlanul a több mint 140 ezerből. Mindenkinek azt javasolják, hogy ha biztosan közel szeretnének kerülni a különleges fához, akkor előre foglaljon időpontot, a helyszínen esetenként ugyanis akár három órás várakozásra is lehet számítani, és még akkor sem garantált a siker.

A legmagasabb páfrányfenyők akár 50 méteresre is megnőhetnek, az 1400 éves kor pedig nem is számít annyira matuzsáleminek: alsó hangon is simán túlél megfelelő környezetben 1000 évet a gingko biloba. Levelei flavonoidokat tartalmaznak, melyek hozzájárulnak a normál vérkeringéshez, beleértve az agyi keringést, valamint a megfelelő szellemi teljesítőképesség fennmaradásához.