Amal Larhlid sajátos formáját választotta a nemrég elhunyt brit uralkodó, II. Erzsébet előtti tisztelgésnek. A hölgy beült Piper PA-28-as kisgépébe, és egy olyan útvonalat repült vele, melyet a térképen megjelenítve a királynő portréja rajzolódik ki. A kétórás repülőút során 413 kilométert tett meg, a portré pedig 105 km magas és 63 km széles lett – ennél nagyobb kép aligha készült II. Erzsébetről.

A legnehezebb rész persze az útvonal megtervezése volt. Ehhez először a királynő portréja kellett, melynek körvonalát betöltötte a ForeFlight nevű repüléstervező programba, ügyelve arra is, hogy útja közben ne keveredjen olyan légtérbe, ahol tilos a repülés. Egyfajta tartaléktervként azért készített magának egy itinert is, benne különböző földi viszonyítási pontokkal, ha valamiért az eredetileg kitalált módszere nem működne.

A pilóta több próbarepülést is végzett, hogy biztos legyen magában, mielőtt október 6-án véghezvitte ötletét. Eredetileg október 4-én repült volna, de az időjárás alkalmasabb volt két nappal később. A legnehezebb rész Amal állítása szerint a korona volt, ahol éles, többször derékszögnél is szűkebb fordulókat kellett vennie, ahol azért be tud kavarni már egy gyengébb széllökés is.

Mindez nem csupán öncélú üzemanyag-égetés volt, a repüléssel egyúttal adományt is gyűjtött egy hospice-szervezetnek.