Luxuskempingezést kínál vásárlóinak az autómárka

Manapság az autómárkák már nem csak akkor szeretnének közvetlen kapcsolatba lépni a vevőkörrel, amikor a vásárlók megveszik autóikat, illetve szervizre viszik. Egyre nagyobb erény a folyamatos kontakt, az exkluzív események, melyek révén érzik a tulajdonosok, hogy fizetés után is fontosak az adott márka számára.

Ezt igencsak kimaxolta a Bugatti, akiknek abból a szempontból könnyű a dolguk, hogy nem túl széles a vevőkör, így mindenkire juthat idejük, kis túlzással személyesen ismerhetik összes megrendelőjüket. Nekik már eddig is szerveztek kiruccanásokat Molsheimbe, a Bugatti szülővárosába, ahol Ettore Bugatti is rendszeresen fogadta vendégeit a Château Saint Jean-ban 1928-tól kezdve.

A kastélyt, mely egy 23 hektáros telken található, a 2000-es években újították fel. Volt is min dolgozni, ugyanis bizonyos részeit istállóként használták a második világháborút követően, itt ma legendás Bugattikat állítanak ki. Ezeket is megnézhetik a márka által meghívott emberek, akik a szabad ég alatt, egy átlátszó búrában kempingezhetnek, gyakorlatilag a külvilágtól elzárva – a Bugatti szerint a kastély környezete maga a csend szigete, ahol tölgyfák alatt, az erdőben élő 14 dámszarvas mellett lehet pihengetni.

Természetesen egy klasszikus túravezetés is a program része, ami mindent érint, amihez a Bugattinak valaha volt köze: biliárdasztal, pezsgőválogatás és gyerekeknek készült méregdrága játék is látható a séta közben az Ettore által építtetett Narancsház, na meg a gyár mellett, ahol élőben megtekinthető, hogyan is készülnek a világ legerősebb autói. Érdemes végiglapozni a galériát a legelső képre kattintva a látnivalókért, ha már legtöbbünk nem juthat el ide soha.