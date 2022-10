A 2022-es szezon végén Daniel Ricciardo távozik a McLarentől, de mindezt úgy teszi, hogy fizetnek is neki érte: érvényben lévő szerződését felbontotta a csapat, így egyfajta fájdalomdíjat, lelépési pénzt is kap a wokingiaktól az ausztrál – a hírek szerint 10 millió dollárt.

Ekkora összegből azért jut erre-arra az egyébként mindig a fizetési lista élmezőnyében tanyázó pilótának. Ricciardo nem veti meg a luxust, az elmúlt években például Los Angelesben vett villát, melyet annak idején meg is mutattunk nektek:

A Japán Nagydíjat megelőzően Ricciardo saját magát buktatta le azzal, hogy kirakott egy képet az Instagramra, ahol többek között a korábbi F1-es pilótával, Felipe Massával pózol. Az élesebb szeműeknek azonban inkább a Ricciardo csuklóján lévő óra keltette fel az érdeklődését.

A nevezetes darab egy Patek Philippe Nautilus ‘Ruby’, melyet az óragyártó egyetlen, a nyilvánosság számára kiadott katalógusában sem lehet megtalálni, viszont a fontos ügyfeleknek – értsd: akik a legtöbb pénzt hagyják a kasszában – felajánlják megvásárlásra az ilyen különlegességeket.

Az árak persze innen-onnan mindig kiderülnek: a Ricciardo-féle óra, melyet 44 rubinttal díszítettek, piaci ára 800 ezer dollár (347 millió forint) is lehet. (A fenti kép jobb oldal órája a kérdéses darab.)

Az ausztrál egyébként nagy óraimádó, birtokában van egy másik Patek Philippe is, emellett pedig szívesen hord Richard Mille-t is – utóbbi egyfajta kötelessége is volt neki eddig, ha nyilvános megjelenésről volt szó, hiszen a McLaren egyik partnere a svájci márka.