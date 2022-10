Korábban már egy magyar tervezőn keresztül bemutattuk a Lego Ideas programot: Dankó Péter autókat épít, bízva abban, hogy előbb az építőkockákkal játszani szerető közönség, majd a dán gyártó is felkarolja az ötleteit, és kiadja azokat megépíthető szettként.

Ez most egy másik magyarnak, Fehérvári Donátnak össze is jött: a középiskolás fiú a Lego sportos tematikájú felhívására megálmodott egy csocsóasztalt, mely nagy siker lett. El is nyerte a pályázat fődíját, ám ezzel nem ért véget a folyamat: jelentősen átalakították az eredeti terveket, hogy a szett a felhasználók számára egyszerűbben összerakható és kompaktabb legyen.

A fenti képet összevetve a lentebb található eredeti tervvel a változás jelentősnek mondható, de ez semmit nem von le Donát zsenialitásából. Ötletét a Lego tíz csocsószettel és a játék bevételeinek egy százalékával honorálja. Utóbbival könnyű is számolni, hiszen a november elsején megjelenő, 2339 elemet és 22, teljesen személyre szabható minifigurát tartalmazó csomag magyarországi ára 92 ezer forint lesz.

A kirakott csocsóasztal 15 cm magas, 41 cm hosszú és 29 cm széles, az elsők között pedig olyan nevek próbálták ki, mint a Manchester United focistája, Marcus Rashford és a korábbi világ- és Európa-bajnok francia sztár, Thierry Henry. Meccsüket az alábbi videóban tekintheted meg: