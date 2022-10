November 14-én árverésre bocsátják Piet Mondrian holland festőművész egyik leghíresebb, Composition No. II. című képét. A festményért akár 50 millió dollárt (21,5 milliárd forintot) is fizethetnek majd a New York-i Sotheby’s aukciósház közleménye szerint.

A kék, piros, fehér és sárga négyzeteket ábrázoló műalkotást az aukciósház úgy hirdeti, mint „a művész egyik legjelentősebb és legértékesebb művét, amelyet valaha is kínáltak a piacon”. Az 1930-ban készült festményt utoljára 1983-ban árverezték el.

“Piet Mondrian művei ritkán kerülnek árverésre, mivel sokuk a világ legrangosabb múzeumi gyűjteményeiben található” – mondta Julian Dawes, a Sotheby’s amerikai impresszionista és modern művészeti részlegének vezetője csütörtökön.

'Composition No. II' by Piet Mondrian comes to #SothebysNewYork this November in our Modern Evening Auction.



Anticipated to achieve in excess of $50 million, the painting is among the most important & valuable works by the artist ever offered at auction.https://t.co/nhS0XMMACc pic.twitter.com/TbkSIYnzyj