Különleges szállodát nyitott a Hyundai az angliai Essexben: minden megtalálható a dél-koreai márka luxusbutikhoteljében, amit az ember egy ilyen szállástól elvár. Az egyetlen különbség az, hogy az áramot három Ioniq 5 szolgáltatja.

Az autók ugyanis képesek a kétirányú energiaátvitelre (V2L), külső fogyasztókat vagy akár másik villanyautót is tölthetünk róluk egészen 3,6 kW-os fogyasztásig. Esetünkben most három autót vetettek be, hogy egy hotel különböző részeit működtessék. Az egyikről maga a lakosztály megy, benne a lámpáktól a fali aljzatokon át a tusolóig, ahol a víz melegítéséért is a kocsi felel.

A második járműről a bár és az étterem megy, de itt nem kellett sok áramot felhasználni: a kávét gép főzi, de az étel a szabad ég alatt, tűz felett készül helyi forrásból beszerzett alapanyagokból. Ennél már energiaigényesebb a mozi, ahol a projektort és a hangrendszert egy harmadik autó működteti, de jut még energia egy popcornkészítő gépnek is – így teljes a moziélmény.

A hotel három héten keresztül, 14 éjszakán át lesz nyitva október 19. és november 5. között, és azok aludhatnak ott egy éjszakát, akik részt vesznek egy nyereményjátékban. Korábban már csinált hasonló projektet a márka, éppen az Ioniq 5 közreműködésével: