Az amerikai sportcsapatok többségénél óriási kultusza van a kabalafigurának. Legyen szó bármelyik profi sportligáról, a kosárlabdától az amerikai fociig, mindenhol van egy figura, melynek emberméretű változata hergeli a közönséget a még intenzívebb szurkolásra, emellett pedig elbohóckodik, szórakoztatja a nézőket a szünetekben vagy a játék megállításakor.

Az óriási műfejek és plüssjelmez mögé bújó emberek is kapnak a munkájukért pénzt, nem is keveset, ha magas szinten űzik az ipart: az NBA-ben például 60 ezer dollár, azaz majdnem 26 millió forint az átlagfizetés éves szinten, ami 33 százalékkal több, mint egy átlag amerikai éves fizetése. Már a kisebb csapatoknál is jól lehet keresni magyar szemmel nézve, de az Egyesült Államokban sem mondanánk nemet egy kis mellékesre, ha például kedvenc helyi csapatunknál lehetnénk a szórakoztató elemek. Az egyik amerikai álláskereső oldalon például 20-30 ezer dolláros (8,6-12,9 millió forintos) éves fizetést kínálnak a kabalát kereső klubok, míg máshol 17 dolláros (7300 forintos) órabérért keresnek embert.

Persze ez csak a belépő szint, a legprofibbak, akiknek mondjuk háttal megy a kosárdobás félpályáról, ezen összegek sokszorosát is megkereshetik. Itt már nem elég, ha csak bohóckodni és ajándékot osztani tud az ember, de cserébe képességeit rendesen meg is fizetik. A legtöbbet kereső kabala a Denver Nuggets oroszlánja, Rocky számláján évente 625 ezer dolláros (268 millió forintos) a bevétel. A Chicago Bulls bikája, Benny a legöregebb kabalák egyikének számít, szintén a legtöbbet keresők között van 200 ezer dolláros (85,9 millió forintos) éves fizetésével.