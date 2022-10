Megbetegíthet a stressz

A stresszt okozhatja bármi, ami bizonytalanságot vagy feszültséget kelt bennünk. Például, ha reggel dugóban ülünk, és fogalmunk sincs arról, hogyan érünk be időben a munkahelyünkre, biztosan nagyon idegesek leszünk. A feszültségünket tovább fokozhatja, ha magunk előtt látjuk a főnökünk ideges arcát, és biztosak vagyunk abban, hogy napközben valamilyen pluszfeladattal meg fogja torolni a reggeli késésünket. A stressz egy válaszreakció, amelyet a bizonytalanságérzet és az aggódás idéz elő. Harckészültségbe helyezi a szervezetet, emiatt szaporább lesz a pulzus, magasabbra emelkedik a vérnyomás és megfeszülnek az izmok. A stresszt nem tudjuk elkerülni, hiszen az életünk része, ám az egészségünk érdekében meg kell tanulnunk levezetni a feszültséget. A huzamosabb ideig fennálló idegesség ugyanis számos betegség forrása lehet. Növelheti a vérnyomást, szív- és érrendszeri problémákat okozhat, elősegíti a gyomorfekély vagy az asztma kialakulását, rossz hatással lehet az alvási szokásainkra, hátfájást is kiválthat és a libidót is csökkentheti.

Tippek a túl sok feszültség leküzdéséhez

1 – Rendszeres testmozgás: A sport nemcsak azt gátolja meg, hogy idővel „papamacikká” váljunk, de az örömmel végzett mozgásforma a felgyülemlett feszültséget is segít levezetni.

2 – Többször is együnk egy nap: Napközben a sok feladat és a folytonos rohangálás miatt gyakran nem jut idő az evésre. Ráadásul stresszes időszakokban előszeretettel választjuk inkább a cukros, szénhidrátdús ételeket. Este jólesik megállni egy gyorsétteremnél, vagy tartalmas és zsíros vacsorát kérni a feleségünktől. A kiegyensúlyozott táplálkozás azonban fontos, éppen ezért mindig szakítsunk időt az étkezésekre, és ne csak naponta egyszer együnk. Ha tehetjük, kerüljük a túl sok cukrot tartalmazó élelmiszereket, mert azok rövid távon sok energiát adnak, ám később kimerültnek és nyugtalannak érezhetjük magunkat.

3 – A kevés alvás nem macsó dolog: Még mindig túl sokan dicsekednek azzal, milyen keveset alszanak, pedig kutatások igazolják, hogy a pihentető, mély alvás elengedhetetlenül fontos a kiegyensúlyozott és egészséges élethez. Ha keveset alszunk és másnap hullafáradtan megyünk dolgozni, sokkal feszültebbek leszünk.

4 – A humor gyógyító ereje: Ha mindig feszengünk és túlzottan csak a munkára koncentrálunk, még stresszesebbé válhatunk. A nevetés azonban gyógyír lehet a túl sok feszültségre, ugyanis nevetés közben az agyban endorfin szabadul fel, ami segít ellazítani a stressztől megfeszült izmokat.

5 – Jó időmenedzsment: Írjuk fel, mivel töltjük egy nap az időnket, és esetleg melyek azok a felesleges dolgok, amelyek csak az időnket pocsékolják. Az utóbbiaktól próbáljunk megszabadulni.

6 – Ha szükség van rá, sírjunk! Bár azt mondják, hogy a férfiak nem sírnak, de a sírás segít levezetni az érzelmi feszültséget. Nem kell mások előtt könnyekre fakadni, amikor elviselhetetlenül sok a feszültség bennünk: keressünk egy zugot, ahol senki sem lát, és sírjuk ki magunkat.

7 – Néha muszáj csatát veszíteni: Fontos, hogy ki tudjunk állni magunkért, ám azt is meg kell tanulni, hogy vannak olyan szituációk, amelyekben nem érdemes harcolni.

Segíthet a Sedacur forte

